Alibeyköy Cep Otogarı’ndaki feci ölümlü kaza kamerada: 60 yaşındaki kadın otobüsün altında kaldı | Video
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Alibeyköy Cep Otogarı'nda İzmir'den İstanbul'a gelerek otobüsten inen 60 yaşındaki kadının, çıkış yapmak için geri manevra yapan otobüsün altında kalarak hayatını kaybettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan otobüs şoförü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OTOBÜSÜN ALTINDA KALAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Olayı gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmiş, sağlık ekipleri otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Otobüs şoförü Mehmet Ali Ç., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Yaşanan o feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kadın beklediği esnada otobüs şoförü geri manevra yapıyor. Otobüsün ezdiği kadın ardından altında kalıyor. Ardından vatandaşlar koşarak otobüsün olduğu yere geliyor.
ŞOFÖR TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlayan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs şoförü Mehmet Ali Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şoför, "taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.