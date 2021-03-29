Video Yaşam Ambarlı Limanı'nda iskeleye çarpan gemi havadan görüntülendi | Video

Ambarlı Limanı'nda iskeleye çarpan gemi havadan görüntülendi | Video

Ambarlı Limanı'nda iskeleye çarpan gemi havadan görüntülendi | Video
29.03.2021 | 12:07

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Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yaparken iskeleye çarpan konteyner gemisi havadan görüntülendi.

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Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yapan konteyner gemisi iskeleye çarptı. Kazayla ilgili Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Liberya Bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisi, 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı'da yanaşma manevrası sırasında Marport'a ait iskeleye çarpmıştır. Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir. Gemi şu anda Ambarlı demir mevkiinde bulunmakta olup incelemeler devam etmektedir. İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir" denildi. Kaza yapan gemi ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yanaşma manevrası yaparken iskeleye çarpan konteyner gemisinde oluşan hasar da gözler önüne serildi.

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