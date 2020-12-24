Ameliyat olurken türkü söyledi | Video

Manisa'da, kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen 26 yaşındaki Mustafa Keçili (26), ameliyat sırasında türkü söyledi. Doktoru, Keçili'yi motive etmek amacıyla kaydettiği türküyü, hastanın izniyle sosyal medyada paylaştı. Görüntüler izlenme rekoru kırarken, hasta, Türkü söylerken ameliyatın nasıl olup bittiğini hiç anlamadım dedi.

Manisa'da yaşayan Mustafa Keçili, kasık ağrısı şikayetiyle Akhisar ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. Burada Keçili'ye kasık fıtığı teşhisi konulup, ameliyata alındı. Keçili, ameliyat masasında türkü söylemek için doktoru Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdem Nalbant'tan izin istedi. Dr. Nalbant, hastasının bu isteğini kabul etti. Dr. Nalbant, bununla da kalmayıp, motive etmek için hastasının ameliyat sırasında 'Gesi Bağları' türküsünü seslendirmesini cep telefonuyla görüntüledi. Dr. Nalbant, daha sonra bu görüntüleri hastasının da onayını aldıktan sonra sosyal medyada paylaştı. Keçili'nin yanık sesiyle söylediği türkü izlenme rekoru kırdı. Ameliyat sırasında türkü söyleyerek motive olduğunu belirten Mustafa Keçili, Kasık fıtığı rahatsızlığım vardı. Ameliyatım çok güzel geçti, hocamın eli çok hafifmiş. Ameliyat sırasında 'Gesi Bağları' türküsünü söyledim. Türküyü ilkokulda öğrenmiştim. Koro da hocamız vardı, o öğretmişti. Ameliyat sırasında doktorumun da izni ile türküyü söyledim. Türkü söylerken ameliyatın nasıl olup bittiğini hiç anlamadım. Türkü söylemek ameliyat stresimi azalttı. Hocamın ameliyat sırasında sohbet etmesi de beni ayrıca rahatlattı. Şu an gayet iyiyim, yürüyebiliyorum ve bir sıkıntım yok diye konuştu.



Ameliyatı yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdem Nalbant, hastanın kendilerine kasığında şişlik şikayetiyle başvurduğunu belirtip, Tetkiklerde kasık fıtığı olduğunu saptadık. Dün de spinal anesteziyle yani belden aşağısının hissizleştirildiği yöntemle ameliyatını gerçekleştirdik. Sağ olsun hastamızda bize sürpriz yaptı. Ameliyat sırasında güzel bir türkü söyledi. Tabi hastamız türkü söylerken biz ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat yaparken biz de zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Bu bizim açımızdan önemli. Pandemi sebebiyle gerçekten ülkemiz ve dünya zor günler geçiriyor. Bunu sosyal medyada paylaştıktan sonra çok olumlu tepkiler geldi. Amacımız da burada hem hastalarımıza hem sağlık çalışanlarına biraz tebessüm yaptırabilmek, bir nebze onları motive etmekti. Bunu da başardığımızı görüyorum. Ameliyatlar bu şekilde de yapılabilir, ben öneriyorum. Hasta, ameliyatın nasıl geçtiğini anlamıyor. Bizim açımızdan da keyifli bir hal alıyor. Bundan dolayı mutluyuz diye konuştu.