Video Yaşam Ankara'da ağacın otomobilin üzerine yıkılma anı kamerada

Ankara'da ağacın otomobilin üzerine yıkılma anı kamerada

Ankara'da ağacın otomobilin üzerine yıkılma anı kamerada
13.08.2021 | 08:48

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

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Ankara'da öğle saatlerinde kısa süre yağan yağmurun ardından rüzgar etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Bahçelievler Mahallesi 51'inci sokak ta bulunan bir ağaç kökünden sökülerek devrildi. Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.


O anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Kaldırımda kimsenin olmadığı anda ağacın devrildiği görülürken, ağacın devrilmesinden sonra vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

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