Ankara'da çıplak vatandaş görenleri şoke etti | Video

Ankara'nın Sakarya Caddesi'nde çıplak bir şekilde yürüyen bir kişi görenleri şoke etti. Sakarya Caddesi'nde yaşanan olayda, çıplak bir kişi elinde içki şişesiyle yürüdüğü görüldü. Vatandaşın bu halleri vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Ankara'nın Sakarya Caddesi'nde çıplak bir şekilde yürüyen bir kişi görenleri şoke etti. Sakarya Caddesi'nde yaşanan olayda, çıplak bir kişi elinde içki şişesiyle yürüdüğü görüldü. Vatandaşın bu halleri vatandaşlar tarafından görüntülendi.