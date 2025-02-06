Video Yaşam Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı | Video
Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı | Video

Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı | Video

06.02.2025 | 11:12

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Peugeot marka iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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