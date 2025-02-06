Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı | Video 06.02.2025 | 11:12 Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Peugeot marka iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.