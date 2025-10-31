Video Yaşam Ankara'da kuyumcudan 7 kilogram altın hırsızlığı kamerada | Video
31.10.2025 | 08:25

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir kuyumcudan 7 kilogram altın ve ziynet eşyası çalan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay 25 Ekim'de Mamak ilçesinde bulunan bir kuyumcuda gerçekleşti. Soygun maskeli 3 kişi tarafından gerçekleştirildi. Şüphelilerin olaydan önce İstanbul'dan Ankara'ya keşif için geldiği, 3 kez plaka değiştirdiği ve iş yerinin kumandasını önceden kopyaladığı belirlendi. Şüphelilerin tezgah ve raflarda bulunan altın ve ziynet eşyalarını çuvallara doldurup olay yerinden ayrıldıkları, İstanbul ve Ankara'da farklı adreslere dağıldıkları tespit edildi. Soygun anındaki maskeli şahıslardan birisinin ayakkabısıyla aynı olduğu tespit edilmiş, İstanbul ve Ankara'da yapılan çalışmalarda olay ile ilgili 8 şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan yaklaşık 7 kilogram ağırlığında ve 20 milyon Türk lirası değerinde altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi.
