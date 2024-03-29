Ankara'da kuyumcuyu gasp eden silahlı soyguncular kamerada | Video
Ankara’da etkisiz hale getirdikleri kuyumcunun dükkanını soyan 2 şahıs ile onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soygun anı ise kuyumcu dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
GÜNLERCE KEŞİF YAPMIŞLAR
Zanlılardan F.Ö. ve K.Y.'nin olaydan 6 gün önce Ankara'ya geldikleri, kuyumcu dükkanı çevresinde sürekli keşifler yaptıkları ve bu süre içerisinde kiralanan bir araçta barındıkları öğrenildi. Soygunun planlayan S.Ç.'nin ise yağmacı F.Ö. ile K.Y.'ye maddi destek sağlayıp yardım ettiği belirtildi.
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