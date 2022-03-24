Video Yaşam Ankara'da özel okulda öğretmene saygısız hareket! Soruşturma başlatıldı | Video
Ankara'da özel okulda öğretmene saygısız hareket! Soruşturma başlatıldı | Video

Ankara'da özel okulda öğretmene saygısız hareket! Soruşturma başlatıldı | Video

24.03.2022 | 16:52

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Ankara'da dün bir özel okulda, ders esnasında öğrencinin öğretmenine yönelik tepki çeken hareketleri sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatılmıştı. O hareketlere maruz kalan öğretmen Eyup Sağlık, "Tabii bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış, evet öğretmene, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil" dedi.

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