Video Yaşam Ankara'da pavyona çevrilen eve yapılan baskında şok görüntüler | Video

Ankara'da pavyona çevrilen eve yapılan baskında şok görüntüler | Video

Ankara'da pavyona çevrilen eve yapılan baskında şok görüntüler | Video
14.01.2021 | 09:08

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Ankara'da pavyona çevrilen eve yapılan baskında koronavirüs salgını tedbirlerine de uyulmadığı görüldü!

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