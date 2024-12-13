Antalya'da 9 katlı binada korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi | Video
Antalya'da 9 katlı bir ikamette çıkan yangın apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ve vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
DUMANDAN ETKİLENEN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle alevler diğer katlara sıçramadan söndürülürken, ikamet kullanılamaz hale geldi.
Apartman boşluğunu saran yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından apartmandan çıkartıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Üst katlarda mahsur kalanları apartmandan çıkartanlardan birisi olan Ferhat Aksoy, "Geldiğimizde yanıyordu, çok fazla duman vardı. Bizde içeri girdik. İnsanlara yardım etmeye çalıştık. İnsanlık görevimizi yaptık. 9 katlı bina çok fazla insan vardı. Ben kendi ailemi ve bir aile daha vardı, onları çıkarttım. Dumandan çok etkilendik" dedi.
YANGINA HORTUM İLE MÜDAHALE ETTİLER
Yangına bahçe hortumu ile ilk müdahaleyi yapan Erkan Günaydın ise, "Yangın bizim yan dairede çıkıyor. Duman ilk önce karşı tarafa veriyor. Sonra baktık, yangın karşı dairedeymiş. Bahçe hortumu ile ilk müdahaleyi yaptık. Ama tam tersine yani tam içeride kalmış yangın. Oraya dumandan geçemedik. Zaten biz oraya geçene kadar da itfaiyeye geldi. İçeride kimsenin olmadığını öğrendik. Ondan sonra rahatladık zaten. En son yukarıda kalan dumandan etkilenen iki kişi vardı yanlış hatırlamıyorsam, onları indirdik aşağıya. İnanılmaz duman oldu içeride onlar dumandan etkilendiler. Bir de yanlış hatırlamıyorsam astım hastası etkilenen hanımefendi onu karanlıkta bir indirmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.
"UYUŞTURUCUDAN OLDU HEPSİ, BİR TANE EVLADIM VAR BENİM"
Öte yandan evi yanan Dudu K. yangına madde bağımlısı oğlunun sebep olduğunu iddia ederek, "Zeytinköy'ü temizleyin, uyuşturucudan oldu hepsi. Uyuşturucudan çocuk kafayı yedi 31 yaşında, bir tane evladım var benim. Hepsini kurtarın, kızlar fuhuş yapıyor Zeytinköy yollarında, asıl orayı temizleyin. Uyuşturucu illeti bitsin Türkiye'de. Ocağımız söndü, ne hallere düştüm ben. Herkes duysun, bu çocuklar ağlıyor, anaları ağlıyor yeter" diyerek gözyaşları içinde feryat etti.
Öte yandan, madde bağımlısı olduğu ve yangına sebep olduğu iddia edilen Murat K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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