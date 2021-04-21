Video Yaşam Antalya'da böbreğini temizleyip, yeniden naklettiler!

Antalya'da böbreğini temizleyip, yeniden naklettiler!

Antalya'da böbreğini temizleyip, yeniden naklettiler!
21.04.2021 | 15:03

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Antalya'da atardamarının tıkanması sonrasında tek olan sol böbreğini kaybetme tehlikesiyle karşılaşan Celal Yıldız (57), pıhtıları temizlenen böbreğinin yeniden nakledilmesiyle sağlığına kavuştu

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan Celal Yıldız'ın sağ böbreği, tümör ve tıkanıklık nedeniyle 15 gün önce İzmir'de cerrahi operasyonla alındı. Yıldız, sol böbreğindeki atardamarın da kısa süre sonra tıkanması üzerine Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Burada Prof. Dr. İsmail Demiryılmaz tarafından ameliyat edilen Celal Yıldız, sağlığına kavuştu. Operasyona ilişkin bilgi veren Prof. Dr. İsmail Demiryılmaz, hasta kendilerine gelmeden önce sol böbrek atardamarındaki tıkanıklık nedeniyle stent konulduğunu, darlığın bu sayede giderildiğini belirterek, şöyle konuştu
Daha sonra stent takılmayan sağ böbreğinde problem gelişmiş ve böbreğin alınmasına karar verilmiş. 2 hafta sonra hastanın idrar yapamama sıkıntıları baş gösterince hastaneye gelmiş. Yapılan tetkiklerinde hastanın sol böbrek atardamarının tıkandığı teşhis edilip hastaya acil olarak stent takılmasına karar verilmiş. Bu operasyon gerçekleştirilemeyince bize başvuruldu. Bu arada hastanın kreatin değerleri 6 seviyelerine çıkmış ve idrar çıkışı durmuş. Biz de ekip olarak başka bir organ nakli ameliyatındaydık. İşlemimiz bitti ve bu hastaya acil ameliyat planı hazırladık, operasyonu gerçekleştirdik. Sol böbreğin atardamarının tamamen tıkandığını tespit ettik. Böbreği, atardamarını ve dolaşımını sağlayan venöz damarı nakledilebilecek şekilde çıkardık.


'ZOR VE KOMPLİKASYONLARI OLAN AMELİYATLAR'
Bu tür operasyonların zor ve komplikasyonları olan ameliyatlar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İsmail Demiryılmaz, Anlatılan olay çok kısa sürede gerçekleştirildi. Çünkü organ tıkanmış, kanlanması ve beslenmesi yok. İşlem hızlı bir şekilde yapıldıktan sonra atardamarın içindeki pıhtılar temizlendi. Daha sonra uygun şartlarda sol kasığına, hastanın kendi böbreğini naklettik. Hasta problemsiz bir iyileşme dönemi geçirdi. Şu an böbrek fonksiyonları normale dönmüş durumda, inşallah sağlıklı bir şekilde hayatına devam edecek dedi.


SAĞ BÖBREĞİNİ TÜMÖR NEDENİYLE KAYBETTİ
Sağ böbreğinin tümör ve tıkanıklık nedeniyle cerrahi müdahaleyle alındığını ifade eden Celal Yıldız, Şanssızlık bu ya sol böbreğim ve atardamarı da kısa süre sonra tıkandı. İdrarımı yapamaz oldum. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nin doktorları beni hayata döndürdü. Tek kalan böbreğimin zor bir operasyonla kurtarılarak yeniden bana nakledilmesi mucize gibi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde çalışan, ameliyatımda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına ve operasyonu gerçekleştiren hocalarıma teşekkür ediyorum diye konuştu.

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