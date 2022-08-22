Antalya'da boğa güreşlerinde heyecanlı anlar! Boğalar seyircilerin arasına daldı | Video
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde Karagöl Yayla Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon boğaların rakiplerine üstün sağlamak için gösterdiği mücadeleler seyircileri heyecanlandırdı.