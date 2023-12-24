Video Yaşam Antalya'da feci ölüm: Otomobil çarptıktan sonra üzerinden 2 araç geçti | Video
Antalya'da feci ölüm: Otomobil çarptıktan sonra üzerinden 2 araç geçti | Video

Antalya'da feci ölüm: Otomobil çarptıktan sonra üzerinden 2 araç geçti | Video

24.12.2023 | 14:43

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.Çarpan otomobil sürücüsünün kazanın ardından durmayarak yoluna devam ettiği, 112’yi aradıktan sonra polis karakoluna teslim olduğu bildirildi.Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada çarpmanın ardından motosiklet sürücüsünün üzerinden 2 aracın daha geçtiği belirlendi. Kazanın ardından olay yerine akın eden motosiklet sürücüsünün yakınları feryatlarıyla ortalığı inletirken, kız kardeşi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa Emre Kaya'nın kullandığı 07 BIF 505 plakalı otomobil, Aşağı Işıklar Işıklı kavşağında sahil tarafından gelip kavşaktan Manavgat istikametine dönmekte olan İbrahim Dağdaş'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinde durmayarak yoluna devam ederken, aynı otomobil sürücüsünün 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

DÜĞÜNDEN EVİNE DÖNÜYORDU, YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ
Kazada yaşamını yitiren 44 yaşındaki İbrahim Dağdaş'ın Aşağı Işıklar altında bulunan mahalledeki bir yakınının düğününden evine dönmekte olduğu bildirildi.

Kazanın meydana geldiği yerin yakınında düğünde bulunan İbrahim Dağdaş'ın yakınları kazanın hemen ardından olay yerine akın ederken, feryatlarıyla ortalığı inlettiler. Dağdaş'ın cenazesinin yakınları ağıtlar yakarken, fenalaşan kız kardeşi 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 OTOMOBİL ÇARPMIŞ,2 OTOMOBİL ÜZERİNDEN GEÇMİŞ
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, motosiklete çarpan otomobilin durmadan yoluna devam ettiği, arkadan gelen 2 otomobilin de yerde yatan İbrahim Dağdaş'ın üzerinden geçtiği görüldü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KARAKOLA TESLİM OLDU
Diğer taraftan motosiklete çarpan otomobil sürücüsünün korkuyla olay yerinden ayrılırken 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kazayı bildirdiği, ardından da polis karakoluna giderek motosiklete çarptığını söyleyip teslim olduğu, buradan Merkez Jandarma Karakoluna getirildiği bildirildi. Güvenlik güçleri, yerde yatan İbrahim Dağdaş'ın üzerinden geçen 2 otomobilin bulunması için de çalışma başlattı.

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