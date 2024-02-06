Antalya'da kargılık yangını: Alevler metrelerce yükseldi | Video
Antalya’da kargılık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında alevlerin boyu 5 metreye kadar yükseldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sera ve işyerlerine ilerlemeden söndürüldü.
Öte yandan aynı bölgede daha önce de yangın çıkmıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:58
01:52
Avcılar'da cinayet! Eski eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü | Video 06.02.2024 | 15:42
01:01
Antalya'da kargılık yangını: Alevler metrelerce yükseldi | Video 06.02.2024 | 15:46
15:22
Bahçeli, deprem konutları teslim töreninde konuştu | Video 06.02.2024 | 14:56
01:22
Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı | Video 06.02.2024 | 14:49
00:29
Konya'da otomobilin hava filtresinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.02.2024 | 12:22
00:41
Kastamonu'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 06.02.2024 | 14:16
02:14
Bebeğini arsaya gömen anneye müebbet hapis | Video 06.02.2024 | 12:27
01:32
01:24
Refüje çıkıp elektrik direğine çarpan araç takla attı: 5 yaralı | Video 06.02.2024 | 13:21
01:24
Avcılar’da cinayet! Eski eşine yardım için giden adam öldürüldü | Video 06.02.2024 | 13:21
00:45
01:15
Kombi kasalarına zulalanmış 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.02.2024 | 12:59
01:00
03:02
00:36
Karayolunda ilerleyen keçi sürüsü ilginç görüntü oluşturdu | Video 06.02.2024 | 11:56
00:38
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video 06.02.2024 | 11:56
03:11
Gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 06.02.2024 | 11:37
01:30
00:48
Esenyurt’ta yol kapatarak eğlence yapan şahıslar yakalandı | Video 06.02.2024 | 11:33