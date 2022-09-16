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OTOMATİK OYNAT
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Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı | Video 16.09.2022 | 15:53
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Antalya'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı | Video 16.09.2022 | 15:39
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D650’de alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığını kaldı | Video 16.09.2022 | 15:53
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Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı | Video 16.09.2022 | 15:39
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Bakırköy'de evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı | Video 16.09.2022 | 15:38
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İzmir açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü | Video 16.09.2022 | 15:37
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Karaman'da 'sil süpür' operasyonu 7 kişi tutuklandı | Video 16.09.2022 | 14:02
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Muğla Köyceğiz’de trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı | Video 16.09.2022 | 14:56
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Vatandaşı canından bezdiren dilendiricilik çetesi çökertildi | Video 16.09.2022 | 14:50
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Eskişehir’de 4 ton 700 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 16.09.2022 | 14:34
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Bodrum’da korkutan yangın! Lüks motoryat yandı | Video 16.09.2022 | 14:00
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Erzurum’da küçük çocuğun köpek sevgisi görenleri gülümsetti | Video 16.09.2022 | 11:56
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Fatih'te İETT otobüsünde bıçaklı dehşet anları kamerada | Video 16.09.2022 | 12:00
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.