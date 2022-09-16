Video Yaşam Antalya'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı | Video
Antalya'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı | Video

Antalya'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı | Video

16.09.2022 | 15:39

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Kaza sabah saat 06.00 sıralarında bağlı Küçüklü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethiye istikametinden Antalya istikametine gelen Alper A. (72) idaresindeki tır, Antalya istikametinden Fethiye istikametine giden S.A. (45) İdaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Serdar Aköz (45), Özlem Aköz (41), Saime Aköz (22), Nevzat Orçun Aköz (16) olay yerinde yaşamını yitirirken, Z.K. (72) ile tır sürücüsü Alper A. hafif yaralandı. Araç içinde bulunan ağır yaralı Z.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi otopsi için Korkuteli devlet hastanesine kaldırıldı.

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