Antalya'daki teleferik faciası! Kurtarma operasyonu nasıl yapıldı? Zorlu görevin kahramanları A Haber'e konuştu | Video
Antalya'daki teleferik faciası! Kurtarma operasyonu nasıl yapıldı? Zorlu görevin kahramanları A Haber'e konuştu...
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