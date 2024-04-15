Video Yaşam Antalya'daki teleferik faciası! Kurtarma operasyonu nasıl yapıldı? Zorlu görevin kahramanları A Haber'e konuştu | Video
Antalya'daki teleferik faciası! Kurtarma operasyonu nasıl yapıldı? Zorlu görevin kahramanları A Haber'e konuştu | Video

Antalya'daki teleferik faciası! Kurtarma operasyonu nasıl yapıldı? Zorlu görevin kahramanları A Haber'e konuştu | Video

15.04.2024 | 15:56

Antalya'daki teleferik faciası! Kurtarma operasyonu nasıl yapıldı? Zorlu görevin kahramanları A Haber'e konuştu...

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