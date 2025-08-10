Aracına binerken öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video 10.08.2025 | 12:34 Eyüpsultan’da sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binen Muammer Öztürk (48), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 7 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KOZ 634 plakalı aracına binmek için evinden çıkan Muammer Öztürk, aracıyla hareket ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Muammer Öztürk'ün ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişi elindeki silahı belinin arkasında gizleyerek Öztürk'ün olduğu araca yaklaşıyor. Ardından da silahla ateş ediyor. Saldırgan daha sonra geldiği yöne geri dönerek koşmaya başlıyor.

ÖLEN KİŞİNİN 5 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Diğer yandan, Öztürk'ün 'Güveni kötüye kullanma', 'Dolandırıcılık', 'Otodan hırsızlık', 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından poliste kaydı bulunduğu öğrenildi