Arıcılık yapan emekli polis, her akşam yanına gelen tilkileri elleriyle besliyor | Video 15.09.2024 | 10:52 Ordu'dan Ağrı'ya gezici arıcı olarak gelen emekli polis memuru Mahmut Dilmen, her akşam arıcılık yaptığı bölgeye gelen tilkileri elleriyle besliyor.

Ordu'dan Ağrı'ya gezici arıcı olarak gelen emekli polis memuru Mahmut Dilmen, her akşam arıcılık yaptığı bölgeye gelen tilkileri elleriyle besliyor. Tilkiler, karnını doyurduktan sonra doğal ortamına geri dönüyor.

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Yoldüzü köyünde arıcılık yapan emekli polis memuru Mahmut Dilmen, her akşam yanına gelen tilkileri elleriyle besliyor. Arı kovanlarının içine giden 2 tilki, emekli polis memuru Dilmen'in verdiği yemekleri yedikten sonra tekrar doğal alanına dönüyor. Tilkiyi elleriyle besleyen Dilmen, "Ordu'dan her yıl Mayıs ayının 10'unda Ağrı'nın Yukarı Yoldüzü köyüne geliyoruz arı ile birlikte yaklaşık olarak burada 4 ay gibi bir zaman kalıyoruz. Burda biz geldikten sonra yaklaşık 2 aydır bir tilki geliyor buraya, biz de her akşam tilkiyi, kendi yediklerimizden, arta kalanlardan ellerimizle besliyoruz. Burada hayvanlar bizden çekinmiyor" şeklinde konuştu.