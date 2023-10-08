Arnavutköy’de İETT çilesi: Seyir halindeki otobüsten duman yükseldi, yolcular araçtan indirildi | Video 08.10.2023 | 09:32 Arnavutköy’de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından duman yükseldi. Otobüste bulunan vatandaşlar araçtan indirilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile duman kontrol altına alındı. Cadde ortasında bozulan İETT otobüsü nedeniyle trafikte karmaşa da yaşandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutköy'de dün seyir halinde olan bir İETT otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle duman yükselmeye başladı. Otobüsteki onlarca yolcu tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile duman kontrol altına alındı. Olay nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde trafik keşmekeşi yaşandı. Otobüsten duman çıkma anı ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.