Artvin'de ÇAYKUR Fabrikası'nda yangın | Video 24.03.2023 | 08:42 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde ÇAYKUR'a ait Çay Fabrikası'nda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonrasında kontrol altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesindeki ÇAYKUR'a ait Çay Fabrikası'nın kuru çay ambarında elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda depodaki kuru çay paketlerini sararken yangın büyüyerek deponun tamamını sardı. Gökyüzüne çıkan alevler ve dumanlar nedeniyle yangın fabrikadaki ekipler tarafından kontrol altına alınamayınca Hopa, Kemalpaşa, Arhavi ilçelerinin itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yardıma çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, milyonlarca liralık maddi hasar oluştu.