Artvin'de ÇAYKUR Fabrikası'nda yangın | Video
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde ÇAYKUR'a ait Çay Fabrikası'nda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonrasında kontrol altına alındı.
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