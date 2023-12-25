Asgari ücrette teklifler masaya geldi: 2024 Asgari Ücret ne kadar olacak? | Video

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bu hafta açıklanacak olan asgari ücrette. Asgari ücret konusundan milyonlarca çalışan komisyonun belirleyeceği rakama ve son olarak nihai kararı verecek olan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlenmiş durumda. İşte asgari ücrette masadaki rakamlar.