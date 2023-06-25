Video Yaşam Aşiret düğününde geline 4 kilogram altın, damada 6 milyon TL takıldı | Video
Aşiret düğününde geline 4 kilogram altın, damada 6 milyon TL takıldı | Video

Aşiret düğününde geline 4 kilogram altın, damada 6 milyon TL takıldı | Video

25.06.2023 | 12:10

Van'da Ertoşi aşiretine mensup iş adamı Nevzat Durmaz’ın oğlu Adem Durmaz ile Sozdar Yağızer dünya evine girerken, geline 4 kilo altın damada ise 6 milyon TL para takıldı.

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Sağdıçlığını bölgenin en büyük aşiretlerinden biri olan Ertoşi aşiretinin Lideri İskender Ertuş'un oğlu Şeref Ertuş'un yaptığı düğün renkli görüntülere sahne oldu. Birçok sanatçının sahne aldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde davetliler halay çekti. 100 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, yemek ikramının ardından geçilen takı töreni 5 saat sürdü. Damada 6 milyon TL nakit para, geline ise 4 kilo altın takılan düğün, son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

Damadın babası iş adamı Nevzat Durmaz, düğüne yurtiçinden ve yurtdışından birçok misafirin katıldığını ifade ederek, "Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Bir kaynaşma meydana geliyor. Belki 20 yıl görmediğimiz insanlarla bir düğünde ya da bir taziyede bir araya gelebiliyoruz. Düğünler bizim mutlu günlerimiz. Birbirimizi görmek istediğimiz en güzel günler düğünlerdir. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışından düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Düğüne bölgedeki aşiret mensupları, İran, Irak, İsviçre, Hollanda, Almanya, Hakkari, Şırnak, Antalya ve Van'dan yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

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