Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada | Video
Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir asker eğlencesinde önce tüfek ve tabancalarla ateş açıldı ardından havai fişeklerle ortalık savaş alanına döndü. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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