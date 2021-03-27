Video Yaşam Asr Suresi dinle! Asr Suresi Arapça tecvidli dinle Türkçe anlamı oku

Asr Suresi dinle! Asr Suresi Arapça tecvidli dinle Türkçe anlamı oku

Asr Suresi dinle! Asr Suresi Arapça tecvidli dinle Türkçe anlamı oku
27.03.2021 | 13:45

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Asr Suresi dinle! Asr Suresi Arapça tecvidli dinle Türkçe anlamı oku 00:18
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3 ayetten oluşan Asr Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 103. suresidir. Kur'an-ı Kerim'in 103. suresi olan Asr Suresi'nin pek çok fazileti vardır! İşte Asr Suresi Arapça tecvidli okunuşu ve Türkçe meali...

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