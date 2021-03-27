Asr Suresi dinle! Asr Suresi Arapça tecvidli dinle Türkçe anlamı oku
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3 ayetten oluşan Asr Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 103. suresidir. Kur'an-ı Kerim'in 103. suresi olan Asr Suresi'nin pek çok fazileti vardır! İşte Asr Suresi Arapça tecvidli okunuşu ve Türkçe meali...