Asr Suresi dinle! Asr Suresi Arapça tecvidli dinle Türkçe anlamı oku

3 ayetten oluşan Asr Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 103. suresidir. Kur'an-ı Kerim'in 103. suresi olan Asr Suresi'nin pek çok fazileti vardır! İşte Asr Suresi Arapça tecvidli okunuşu ve Türkçe meali...