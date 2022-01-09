Ataşehir’de caddeyi ikiye bölen asırlık türbe | Video

Ataşehir’de cadde ortasında bulunan asırlık türbe yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Gün içerisinde yoldan geçen sürücüler ise araçlarını durdurup türbeyi izliyor.

Ataşehir'de çift yönlü trafik akışının sağlandığı caddenin iki şeridi arasında bulunan tarihi türbe görenlerin dikkatini çekiyor. Ali Gazi Baba Hazretleri olarak ismi geçen türbeye gün içerisinde çok sayıda kişi uğruyor. Erenköy Fatihi olarak anılan Ali Gazi Baba'ya ait türbenin çevresi demir parmaklıklarla çevrilirken, içerine ise çiçek ve ağaçlar ekilmiş durumda.Öte yandan, vatandaşların yanı sıra seyir halinde olan araç sürücüleri de cadde ortasında bulunan türbeyi görünce şaşkınlık yaşıyor. Türbenin bakımı işleri için 1 kişinin görev almasıyla birlikte ziyarete gelen vatandaşlar da türbe çevresinde temizlik yapıyor.Çevre esnaflarından Ali Babayar, "1989 yılında burada işe başladığımda o yıl içerisinde türbeye gelen yıkım ekibinin kalp krizi geçirdiği söyleniyor. Tabi ne kadar doğru orası bilemiyoruz türbe dikkat çekici bir noktada. Bu açıdan araç sürücüleri açısından kazaya da sebebiyet verebilir. Tabi ki kaldırılsın diyemem. Her türlü inanca açık olmamız lazım. İnsanların gelenek ve göreneklerine kimse karışamaz." dedi.Türbenin bakımıyla ilgilenen Şengül Gündoğdu ise, "Tabi buralar geçtiğimiz dönemlerde şimdiki gibi cadde falan değilmiş. Çayırlık bir ortamdan oluşan ormanlık bir alanmış. Ben 4 senedir türbenin bakımıyla ilgileniyorum. İnsanlar çok saygılılar. Gelip buraları temizleyenler oluyor. Gazi babanın ehlibeyt soyundan olduğu söyleniyor. Tabi bunlar hep duyduklarımız. Gerçeğini yine Allah bilir" diye konuştu.