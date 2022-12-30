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OTOMATİK OYNAT
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Kuyumcu soygunundaki cinayet 7 yıl sonra çözüldü | Video 30.12.2022 | 10:37
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Ümraniye'de otomobile çarparak takla atan motosikletli kamerada | Video 30.12.2022 | 10:25
03:50
Kars buz kesti: Termometreler eksi 15’i gösterdi | Video 30.12.2022 | 10:18
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 30.12.2022 | 10:24
00:19
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Avukatın kullandığı araçtan 7 kilo metamfetamin çıktı | Video 30.12.2022 | 09:51
02:29
02:07
Yangına uykuda yakalandı, balkonda itfaiyeyi görünce uyandı | Video 30.12.2022 | 09:27
03:17
01:21
İstanbul’da “Bahis” operasyonu: 40 gözaltı | Video 30.12.2022 | 09:07
01:12
Viraja hızla giren araç akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı | Video 30.12.2022 | 09:05
01:22
İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 40 gözaltı | Video 30.12.2022 | 09:05
02:00
Ehliyetsiz sürücünün savunması şaşırttı: "Ekmek almaya gidiyorduk" | Video 30.12.2022 | 08:25
00:55
D-100’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video 30.12.2022 | 08:25
02:29
Mersin'de yılbaşı öncesi DEAŞ'a şafak operasyonu: 11 gözaltı | Video 30.12.2022 | 08:25
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Kocaeli'de yaralama zanlısı tutuklandı! 29.12.2022 | 23:48
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Geri giden römork takılı traktör yaşlı kadına böyle çarptı | Video 29.12.2022 | 16:56
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