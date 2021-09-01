Video Yaşam Av yasağı kalktı: İstanbul'da sezonun ilk balıkları avlandı | Video

Av yasağı kalktı: İstanbul'da sezonun ilk balıkları avlandı | Video

Av yasağı kalktı: İstanbul'da sezonun ilk balıkları avlandı | Video
01.09.2021 | 08:40

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15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı saat 00.00 itibarıyla sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar da "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Sarıyer’de sezonun ilk balıkları avlandı.

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2021 yılının Nisan ayında av yasağının gelmesiyle gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. 4.5 aylık aradan sonra 1 Eylül itibarıyla yasak kalktı. Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda da 4.5 aydır balık avlayamayan balıkçılar hazırlıklarını tamamladıktan sonra yasağın kalkmasıyla denizle buluştu. Boğazın Karadeniz'e açıldığı noktada ağlarını denize atan balıkçılar 4.5 aylık aradan sonra sezonun ilk balıklarını avladı. Ağlara takılan hamsiler renkli görüntüler oluşturdu.

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