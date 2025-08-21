Video Yaşam Avcılar D-100'de minibüs alev alev yandı | Video
21.08.2025 | 13:42

Avcılar’da D-100 Karayolunda ilerleyen minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Minibüs yangında demir yığınına dönerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Olay, saat 12.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ambarlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Beylikdüzü yönüne giden minibüsten bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücü yolda durarak yangını söndürmeye çalıştı. Yangın sırasında araçta küçük çaplı patlamalar da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Minibüs yangında demir yığınına dönerken, yangın nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

