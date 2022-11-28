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OTOMATİK OYNAT
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AVM'de kavga anları kameraya yansıdı | Video 28.11.2022 | 13:20
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Çayı geç getirdi diye tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada | Video 28.11.2022 | 11:22
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atv CANLI YAYIN izle! Müge Anlı 28 Kasım 2022 Pazartesi atv izle! | Video 28.11.2022 | 10:48
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Aksaray’da 52 ekipten oluşan 224 polisle 'Huzur 68' uygulaması | Video 28.11.2022 | 09:47
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Beylikdüzü’nde kedi kurtarma operasyonu kamerada | Video 28.11.2022 | 09:37
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Borçka Karagöl’e mevsimin ilk karı yağdı | Video 28.11.2022 | 09:17
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Van’da göçmen kaçakçısı 8 kişi tutuklandı | Video 28.11.2022 | 09:15
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Tekirdağ işçi servisinin çarptığı yaya ağır yaralandı | Video 28.11.2022 | 08:55
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Artvin'de mest eden gökkuşağı manzarası | Video 28.11.2022 | 08:51
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Başkan Erdoğan Konya'da gençlerle bir araya geldi | Video 27.11.2022 | 21:38
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İyi Parti’de demokrasi yerini meydan dayağına bıraktı 27.11.2022 | 18:26
Bursa'da bulunan Korupark Alışveriş Merkezi'nde başlayıp dışarı taşan gençler arasındaki kavga kameralara yansırken; yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.