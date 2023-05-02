Avrupa'nın en büyük güneş santrali Karapınar GES’te açılış heyecanı | Video
Kalyon Enerji'nin sahip olduğu 1350 megavat gücündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) resmi açılışı bugün yapılıyor. Avrupa’nın En Büyük Güneş Enerji Santrali’ni tamamlamanın gururu içerisinde olduklarını belirten KALYON Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, güneş enerji panellerinin tamamının yerli olduğunu söyledi. GES’in enerji bağımsızlığı anlamında Türkiye’ye ciddi katkısının olacağının altını çizen Haluk Kalyoncu, “Çölde bir vaha oluşturduk. 2 milyon insanın enerji tüketimini karşılayacak” ifadelerini kullandı.
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