Video Yaşam Avşa Adası'nı fırtına vurdu! Yolcular iskelede mahsur kaldı | Video
Avşa Adası'nı fırtına vurdu! Yolcular iskelede mahsur kaldı | Video

Avşa Adası'nı fırtına vurdu! Yolcular iskelede mahsur kaldı | Video

07.08.2023 | 13:04

Balıkesir'in Avşa Adası'nda tatili biten yolcular, lodos nedeniyle iskelede mahsur kaldı.

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Dün öğle saatlerinde başlayan sert lodos Avşa'daki tatilcileri perişan etti. Avşa'daki binlerce tatilci gün boyunca ve akşam saatlerine kadar iskelede ellerinde valizlerle dönüş için bekledi. Tatili sona eren tatilciler İstanbul, Tekirdağ ve Erdek yolcuları adandan dönüş için iskeleye gittiğinde deniz otobüslerinin ve feribotların Avşa yolcu iskelesine yaklaşamadığını gördü. Tatili bitip otelinden ayrılan yolcular, ne otellerine dönebildi ne de deniz otobüslerine binebildi. Tatil dönüşü işkenceye dönüşen yolcular saatlerdir feribot iskelelerinde bekledi. İskeleye yanaşmak üzere gelen yolcu ve roro gemisi, yolcu ve araçlarını iskeleye indirmek için yanaştığı sırada iskelede kısmi kırılmalar ve çatlaklar oluştu. Havanın sakinleşmesi ile birlikte deniz seferleri kaldığı yerden devam etti.

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