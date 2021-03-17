Avukat cinayetine meslektaş tepkisi | Video

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün avukat Ersin Arslan’ın haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine meslektaşları tepki gösterdi. İstanbul Adliyesinde toplanan bir grup avukat, 1,5 yıllık avukat olan Arslan’a yapılan saldırıyı kınadı.