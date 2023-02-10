Video Yaşam Ayakkabı cilası, takma kirpik, topuklu ayakkabı, mayo! Depremzedelere yollanan bazı eşyalar çileden çıkardı | Video
Ayakkabı cilası, takma kirpik, topuklu ayakkabı, mayo! Depremzedelere yollanan bazı eşyalar çileden çıkardı | Video

Ayakkabı cilası, takma kirpik, topuklu ayakkabı, mayo! Depremzedelere yollanan bazı eşyalar çileden çıkardı | Video

10.02.2023 | 10:01

Deprem bölgesine gönderilmek üzere yollanan eşyaları ayrıştıran İzmirli gönüllüler, bazı ürünler karşısında adeta çileden çıkıyor. Yoğun bir mesai ile çalışan gönüllüler kirli ve yıpranmış kıyafetler, topuklu ayakkabılar, abiye elbiseler, yazlık giysileri deprem bölgesine göndermiyor ancak bu durum onlara zaman da kaybettiriyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen ve büyük hasara yol açan depremin ardından yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar yardım seferberliği başlattı. Şehrin çok sayıda noktasında, deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım malzemeleri toplanıyor. Hava şartlarının olumsuz olması, depremzedelerin günlerini sokakta geçirmeleri nedeniyle gıda, giyecek, hijyen ürünleri, soba gibi çeşitli ürünlere ihtiyaç duyuluyor. İlk günkü yardım çağrılarında kullanılmamış ürün vurgusu yapılırken, depremzede sayısı arttıkça az kullanılmış ve temiz kışlık giysi ile ayakkabılar da kabul edilmeye başlandı. Kültür Park Celal Atik Salonu önünde kurulan iki çadırda görevli gönüllüler, bu çadırlarda sadece ikinci el ürünleri kabul ediyor ve bunları ayrıştırıyor. Duyarlı vatandaşların gönderdiği ürünler toplanarak tırlara yükleniyor. Gönderilen bazı ürünler ise görenlere pes dedirtiyor. Yoğun bir mesai ile ürünleri toplayan gönüllüler, kullanılamayacak durumda olan eşyaları çöpe atıyor. Ancak bu durum onların vakit kaybetmelerine ve psikolojik olarak yıpranmalarına neden oluyor. Gönderilen eşyalar arasında aksesuar olarak örülmüş ve kullanılmayacak durumda olan örgü ürünler, abiye elbiseler, yazlık kıyafetler, yırtık eski giysiler, yazlık, kirli ya da topuklu ayakkabılar bulunuyor.

TAKMA KİRPİK YOLLAYAN VAR
Gönderilen eşyaların arasında eski bir ayakkabı temizleyicisi olduğunu, böyle ürünlerin deprem bölgesinde işe yaramayacağını belirten gönüllü Azra Ceren Çapak, "Kirli bornozlar, kirli çoraplar, topuklu ayakkabılar, takma kirpikler yollanıyor. Akla gelecek tüm saçma şeyler bulunuyor. Bunları tabii ki atıyoruz. Burada herkes elinden geldiğince deprem bölgesine destek olmaya çalışıyor. Bazı poşetleri açtığımızda koku yayılıyor. Yıkamadan ürün gönderenler var. Eski püskü, yırtık kıyafetler yollanıyor. Bu akıl alır gibi değil" dedi. Gönderilen eşyalar ardından mayo bile olduğunu, böle ürünleri hemen attıklarını söyleyen gönüllü Rona Yaz Nacak ise "Yolladıkları şeyin ne olduğu belli bile değil. Atkı mı, başka bir şey mi bilemiyorum. Dantelli çamaşırdan tutun ince ayakkabılara kadar birçok şey yollanıyor. Biz bu ürünleri karlı yerlere gönderiyoruz. Bunu yapmak ayıptır, günahtır" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ekiplerin enkaz altında kurtarma çalışmaları kamerada | Video 09:39
Ekiplerin enkaz altında kurtarma çalışmaları kamerada | Video 10.02.2023 | 10:24
98 saat sonra enkaz sağ kurtarılan küçük kızın sözleri hem güldürdü hem ağlattı: İğne mi? Acır mı? | Video 03:13
98 saat sonra enkaz sağ kurtarılan küçük kızın sözleri hem güldürdü hem ağlattı: "İğne mi? Acır mı?" | Video 10.02.2023 | 09:49
Ayakkabı cilası, takma kirpik, topuklu ayakkabı, mayo! Depremzedelere yollanan bazı eşyalar çileden çıkardı | Video 02:14
Ayakkabı cilası, takma kirpik, topuklu ayakkabı, mayo! Depremzedelere yollanan bazı eşyalar çileden çıkardı | Video 10.02.2023 | 10:01
84 saat sonra enkazdan çıkarılan Kerem’e Beşiktaş sözü | Video 02:13
84 saat sonra enkazdan çıkarılan Kerem'e Beşiktaş sözü | Video 10.02.2023 | 09:42
Kahramanmaraş’ta anne kız, depremin 101’inci saatinde enkaz altından çıkartıldı | Video 01:58
Kahramanmaraş'ta anne kız, depremin 101'inci saatinde enkaz altından çıkartıldı | Video 10.02.2023 | 09:49
7 kişi için çalışılan enkazda, 100’üncü saatte mühendis yaralı kurtarıldı | Video 01:47
7 kişi için çalışılan enkazda, 100'üncü saatte mühendis yaralı kurtarıldı | Video 10.02.2023 | 09:23
92 saat sonra mutluluğun gözyaşları: Sana çıkaracağız demiştik | Video 00:26
92 saat sonra mutluluğun gözyaşları: "Sana çıkaracağız demiştik" | Video 10.02.2023 | 09:24
Kahramanmaraş’ta depremden 95 saat sonra yaşlı bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı | Video 01:04
Kahramanmaraş'ta depremden 95 saat sonra yaşlı bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 08:23
Kahramanmaraş’tan 210 depremzede uçakla İstanbul’a getirildi | Video 05:16
Kahramanmaraş'tan 210 depremzede uçakla İstanbul'a getirildi | Video 10.02.2023 | 08:15
100. saatte çifte mucize! Anne ve oğlu, enkaz altından böyle kurtarıldı 17:00
100. saatte çifte mucize! Anne ve oğlu, enkaz altından böyle kurtarıldı 10.02.2023 | 09:02
Depremden 94 saat sonra enkazdan Adnan’ı kurtaran ekip lideri o anları anlattı | Video 05:13
Depremden 94 saat sonra enkazdan Adnan’ı kurtaran ekip lideri o anları anlattı | Video 10.02.2023 | 08:32
Gaziantep’te depremden 94 saat sonra 17 yaşındaki genç canlı olarak çıkartıldı | Video 07:51
Gaziantep'te depremden 94 saat sonra 17 yaşındaki genç canlı olarak çıkartıldı | Video 10.02.2023 | 08:07
Hatice depremden 92 saat sonra kurtarıldı, el sallayarak çıktı | Video 03:47
Hatice depremden 92 saat sonra kurtarıldı, el sallayarak çıktı | Video 10.02.2023 | 08:07
96. saatte mucize kurtuluş! 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi böyle kurtarıldı | Video 03:01
96. saatte mucize kurtuluş! 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi böyle kurtarıldı | Video 10.02.2023 | 08:06
Okan Müderrisoğlu deprem bölgesinde | Video 00:36
Okan Müderrisoğlu deprem bölgesinde | Video 10.02.2023 | 08:06
İşte Kahramanmaraş depreminin en çarpıcı görüntüsü | VİDEO 00:39
İşte Kahramanmaraş depreminin en çarpıcı görüntüsü | VİDEO 10.02.2023 | 01:17
72 yaşındaki Necla Beyazıt 83 saat sonra umut oldu | Video 02:10
72 yaşındaki Necla Beyazıt 83 saat sonra umut oldu | Video 09.02.2023 | 21:52
90 yaşındaki Cennet Nine, depremzedelere patik çorap örüyor | Video 01:09
90 yaşındaki Cennet Nine, depremzedelere patik çorap örüyor | Video 09.02.2023 | 20:58
Adıyaman’daki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! 7,7’lik Kahramanmaraş depremi böyle geldi... 00:41
Adıyaman'daki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! 7,7'lik Kahramanmaraş depremi böyle geldi... 09.02.2023 | 20:11
BİM’den deprem bölgesinde 100’ü aşkın mağazasında bedava ürün dağıtımı | Video 00:11
BİM’den deprem bölgesinde 100’ü aşkın mağazasında bedava ürün dağıtımı | Video 09.02.2023 | 17:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA