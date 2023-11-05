Aydın'da sağanak sele neden oldu! 2 ölü, 2 kayıp | Video
Aydın'ın Söke ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar göle döndü. 5 araç sel sularına kapılırken, kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
Esenyurt'ta minibüsçü dehşeti | Video 05.11.2023 | 10:30
00:35
Site sakinleri kokudan rahatsız oldu, evde ceset bulundu | Video 05.11.2023 | 10:30
03:07
Beyoğlu'nda sokak ortasına çatışma kamerada | Video 05.11.2023 | 10:30
00:55
Aydın'da sağanak sele neden oldu! 2 ölü, 2 kayıp | Video 05.11.2023 | 09:47
03:31
İzmir’deki sağanak yağışta evler savaş alanına döndü | Video 05.11.2023 | 09:15
01:05
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı | Video 05.11.2023 | 09:15
02:20
Şişli’de korkutan yangın: 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı 04.11.2023 | 23:54
00:49
İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında 04.11.2023 | 21:46
00:34
00:13
Cizre’de hastane acil servisi savaş alanına döndü | Video 04.11.2023 | 16:15
00:39
Arızalı otomobili iterken içinde 15 bin TL olan cüzdanını düşürdü | Video 04.11.2023 | 15:51
00:36
01:04
Başakşehir'de polisin takibinde olan 20 kaçak göçmen yakalandı | Video 04.11.2023 | 12:58
00:55
03:22
Yalnız yaşayan adam evinde ölü olarak bulundu | Video 04.11.2023 | 11:34
05:10
Eşine yardım için gitti, motosiklet tamircisi oldu | Video 04.11.2023 | 11:34
06:30
04:14
00:54
00:31
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı o anlar kamerada | Video 04.11.2023 | 10:23