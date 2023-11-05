Video Yaşam Aydın'da sağanak sele neden oldu! 2 ölü, 2 kayıp | Video
Aydın'da sağanak sele neden oldu! 2 ölü, 2 kayıp | Video

Aydın'da sağanak sele neden oldu! 2 ölü, 2 kayıp | Video

05.11.2023 | 09:47

Aydın'ın Söke ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar göle döndü. 5 araç sel sularına kapılırken, kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Söke'ye bağlı kırsal Demirçay Mahallesi'nde 5 araç sel sularına kapıldı. İhbar üzerine selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Kayıp 2 kişi ise aranıyor. Ayrıca sel sonucu oluşan göçükte kalan 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.
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