Video Yaşam Aynı evde yaşadığı babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti | Video
Aynı evde yaşadığı babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti | Video

Aynı evde yaşadığı babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti | Video

21.09.2025 | 14:56

Antalya'da akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahıs vefat eden babası ile birlikte 3 gün boyunca aynı evde yaşadı. Yaşlı adamın öldüğü 112 Acil çağrı Merkezi'ne kızı tarafından yapılan ihbar ortaya çıkardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2124 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ikamette oğlu ile birlikte yaşayan 85 yaşındaki Bilal Erturhan'ın hayatını kaybettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erturhan'ın kızının ihbarı üzerine verilen adrese gelen ekiplere kapıyı Erturhan'ın evde birlikte yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen oğlu Levent B. E. açtı. Ağır bir kokunun hakim olduğu daireye giren ekipler yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLEN BABASI İLE 3 GÜN AYNI EVDE YAŞAMIŞ
Oğlunun babasının cansız bedeni ile 3 gün boyunca aynı evde yaşadığı, bugün sabah saatlerinde ise ablasını arayarak babası Bilal Erturhan'ın hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi. Babasının vefat haberini alarak oturduğu eve gelen kızı gözyaşlarına hakim olamazken, yaşlı adamın aynı dairede yaşadığı oğlunun ise sık sık dua ettiği görüldü. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ardından Bilal Erturhan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aynı evde yaşadığı babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti | Video 03:29
Aynı evde yaşadığı babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti | Video 21.09.2025 | 14:56
Artvin Borçka’da selin yıktığı tarihi köprünün yıkılma anı kamerada | Video 01:06
Artvin Borçka’da selin yıktığı tarihi köprünün yıkılma anı kamerada | Video 21.09.2025 | 14:56
Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:14
Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.09.2025 | 12:43
Kum zambaklarını koparan yandı! Cezası 557 bin lira | Video 04:20
Kum zambaklarını koparan yandı! Cezası 557 bin lira | Video 21.09.2025 | 12:30
Oyun salonunda dehşet! Okey masasını sallama bıçağı ile dağıttı | Video 01:04
Oyun salonunda dehşet! Okey masasını sallama bıçağı ile dağıttı | Video 21.09.2025 | 12:30
Kartalkaya’daki yangının yeni görüntüleri! Kurtulmak isterken metrelerce yükseklikten böyle düştü | Video 17:21
Kartalkaya'daki yangının yeni görüntüleri! Kurtulmak isterken metrelerce yükseklikten böyle düştü | Video 21.09.2025 | 12:30
Yediler içtiler hesabı ödemeye gelince kaçtılar | Video 00:51
Yediler içtiler hesabı ödemeye gelince kaçtılar | Video 21.09.2025 | 12:29
Esenyurt’ta yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:17
Esenyurt'ta yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.09.2025 | 12:29
Karadeniz’de sel riski devam ediyor mu? Uzman isim yanıtladı | Video 02:57
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Uzman isim yanıtladı | Video 21.09.2025 | 11:08
Geri dönüşüm fabrikasının bahçesindeki yangın böyle görüntülendi | Video 06:00
Geri dönüşüm fabrikasının bahçesindeki yangın böyle görüntülendi | Video 21.09.2025 | 09:57
Vücudundan 287 tane taş çıkarıldı, doktorlar bile şok oldu | Video 08:19
Vücudundan 287 tane taş çıkarıldı, doktorlar bile şok oldu | Video 21.09.2025 | 09:57
Gaziantep’te taksicilerden müşteri kavgası: Meslektaşlarını darbeden 4 taksici tutuklandı | Video 00:41
Gaziantep'te taksicilerden müşteri kavgası: Meslektaşlarını darbeden 4 taksici tutuklandı | Video 21.09.2025 | 09:57
Rize’de yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması faciaya neden oluyordu | Video 00:28
Rize'de yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması faciaya neden oluyordu | Video 21.09.2025 | 08:44
İstanbul Havalimanı’nda taksiciler arasında kavga | Video 05:22
İstanbul Havalimanı’nda taksiciler arasında kavga | Video 21.09.2025 | 08:44
Düğünde tartışma kavgaya dönüştü | Video 00:27
Düğünde tartışma kavgaya dönüştü | Video 21.09.2025 | 08:43
Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 00:40
Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 21.09.2025 | 08:43
Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı | Video 01:20
Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı | Video 21.09.2025 | 08:43
Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 21:16
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 20.09.2025 | 18:38
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınındaki ölüm kalım savaşının yeni görüntüleri ortaya çıktı 19:51
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınındaki ölüm kalım savaşının yeni görüntüleri ortaya çıktı 20.09.2025 | 18:35
İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada! 00:38
İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada! 20.09.2025 | 16:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY