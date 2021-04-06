Ayten Sevim'in ölümü ihmal mi, kasıt mı? Müge Anlı canlı yayınında flaş iddialar! | Video

Mürettin Bey; eşi öldükten sonra kadınlarla konuşmadığını söyledi. Müge Anlı Ayten Hanım'ı kötüleyen bir komşu olduğunu şimdi Mürettin Bey'e daha rahat mesaj atabileceği üzerinde durdu. Mürettin Bey şu anda böyle bir şey olmadığını söyledi. Müge Anlı olay günü sabah Ayten'in sırtına pike alıp almadığını anlayamadığını yalın ayak dışarı çıkmasının mümkün olmayacağını belirtti. Mürettin Bey; eşinin reçel yaptığını o yüzden dışarı öyle çıktığını iddia etti. Mürettin Bey eşinin yaptığı reçelleri kızlarına canlı yayında verdi kızlar ağlayarak reddetti.