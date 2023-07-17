Video Yaşam Ayvalık'ta ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı | Video
Ayvalık'ta ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı | Video

Ayvalık'ta ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı | Video

17.07.2023 | 08:57

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve Ayvalık Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 6 hektarlık otluk alan zarar gördü.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'ye yakın Cennet Tepesi eteklerindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlara da sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın alandaki yangını görenler, durumu itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

21 arazözle yapılan yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Çalışmalara, Ayvalık Belediyesi ekipleri ile bölge sakinleri de destek verdi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.



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