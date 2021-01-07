Babam Çok Değişti 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Eslem Akar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir'in olduğu Babam Çok Değişti Kanal D'de.