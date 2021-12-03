Video Yaşam Babasının öldüresiye dövdüğü Cihan bebekten sevindiren haber | Video
Babasının öldüresiye dövdüğü Cihan bebekten sevindiren haber | Video

Babasının öldüresiye dövdüğü Cihan bebekten sevindiren haber | Video

03.12.2021 | 13:58

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Gaziantep’te babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı. Servise çıkarılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Op. Dr. İsmail Demir, bebeği birkaç gün sonra taburcu edeceklerini söyledi.

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Gaziantep'te, babasının öldüresiye dövmesinin ardından beyin kanaması geçiren 2 aylık bebek Cihan Göç'ün tedavisi sürüyor. Gaziantep Özel ANKA Hastanesindeki tedavisi süren Cihan bebekten sevindiren haber geldi. Bebeğin yoğun bakımdan çıkartılarak servise alındığını söyleyen Operatör Doktor İsmail Demir, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bebeğin ilk geldiği ana göre şuan ki sağlık durumunun çok iyi olduğunu paylaşan Doktor Demir, "Birkaç günde burada gözlem altında tutacağız. Daha sonra bir sıkıntı olmaz ise hafta başında taburcu edeceğiz" dedi.

"HAFTA BAŞINDA TABURCU EDEBİLİRİZ"
Hastayı bu sabah yapılan tetkiklerin ardından servise çıkarttıklarını dile getiren Demir, şuan serviste medikal tedavinin devam ettiğini söyledi. Birkaç gün serviste gözlem altında tutulacağını vurgulayan Demir, "Daha sonra bir sıkıntı olmaz ise hafta başında taburcu edeceğiz. Şuan sağlık durumu çok daha iyi. Yapılan tetkiklerde beyindeki kanamada bir artış saptamadık. Kan tetkiklerinde de şuan için bir problem yok. Solunumu ve beslenmesi çok iyi durumda. Hareketleri de canlı şuan. 3 gün sonra taburcu edebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ŞUAN GÖRÜLEN BİR KALICI HASAR YOK"
Şuan da bebeğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altında olduğunu sözlerine ekleyen Demir, "Gerek ben gerek diğer çocuk doktoru olsun tüm sağlık ekibi bebeği takip ediyor. İlk geldiği ana göre şuan ki durumu çok daha iyi. İlk geldiğinde bilinç durumu iyi değildi. Hareketlerinde azalma vardı. Sonuçta bu tür kanamalar her an artıp beyine daha fazla zarar verebilirdi. Ancak çok şükür daha iyiye gitti. Kendini toparladı. Şuan her şey çok iyiye gidiyor. Şuan için görülen bir kalıcı hasar yok. Bazen bu travmanın etkisi aylar sonra da kendisini gösterebiliyor. Ama bebek her zaman takibimiz altında olacak" diye konuştu.

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