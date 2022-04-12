Video Yaşam Bacakları ve kuyruğu kesilen kedi için polis harekete geçti | Video
Bacakları ve kuyruğu kesilen kedi için polis harekete geçti | Video

Bacakları ve kuyruğu kesilen kedi için polis harekete geçti | Video

12.04.2022 | 11:18

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Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan kedi tepkiye neden oldu. Sosyal medyadan yayınlanan bacakları kesilmiş bir kedinin vahşet görüntülerinin ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekipler kediye işkence yapan kişiyi araştırıyor.

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı İnönü Mahallesinde bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde görüntülenen sokak kedisi yürekleri burktu. İlçe sakinlerinden O.Y, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bacakları kesilmiş sokak kedisinin görüntülerini paylaştı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde; "İnsan görünümlü bir ya da birkaç mahlûk kedinin patilerini kesmiş. İçim parçalandı, nasıl kıydınız!" denildi.

Vahşeti gözler önüne seren görüntülerin ardından mahalle sakinleri daha önce de bu durumla karşılaştıklarını, başka sokak kedilerinin de bacaklarının ve kuyruklarının kesildiğini belirtti.Vahşeti gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için hayvan severler suç duyurusunda bulunurken, mahalle sakinleri de vahşetin büyü için yapılmış olabileceği iddiasında bulundu. Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

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