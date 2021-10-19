Video Yaşam Bağcılar'da iki grup arasında silahlı kavga | Video
Bağcılar'da iki grup arasında silahlı kavga | Video

Bağcılar'da iki grup arasında silahlı kavga | Video

19.10.2021 | 08:45

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Bağcılar'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin açtığı ateş sonucu 2 kişi silahla yaralandı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili olduğu öğrenilen bir kişiyi gözaltına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Bağcılar, Demirkapı Mahallesinde akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen iki grup Osmanoğlu Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşadı. Taraflar arasındaki sözlü tartışmada ismi öğrenilemeyen bir kişi M. G. ve İ. D. isimli iki kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken şüpheli de hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan M. G. ve İ. D. isimli kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, olayın yaşandığı cadde üzerinde de detaylı çalışma yaptı. Kavga sırasında açılan ateş sonucu bir araca da mermi isabet ettiği görüldü.

BİR GÖZALTI
Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına alırken, olay sonrası kavgaya karıştığı öğrenilen bir kişiyi ise gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

OLAY SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Silahlı kavganın hemen sonrasın da yaşananlar vatandaşların çektikleri cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekiplerinin geldiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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