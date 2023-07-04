Baharat poşeti içine uyuşturucu sakladılar: 1 tutuklama | Video
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 3 adrese yapılan operasyonda bahar poşeti içine zulalanmış uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Operasyonda yarım kilo esrar, 3 kök kenevir, 50 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.D., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.A. adli kontrol şartı ile Ö.G. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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