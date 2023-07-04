Baharat poşeti içine uyuşturucu sakladılar: 1 tutuklama | Video 04.07.2023 | 13:38 Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 3 adrese yapılan operasyonda bahar poşeti içine zulalanmış uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, Ergani emniyeti ilçede 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılara yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.Operasyonda yarım kilo esrar, 3 kök kenevir, 50 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.D., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.A. adli kontrol şartı ile Ö.G. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.