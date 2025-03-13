Video Yaşam Bahçelievler'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada | Video
Bahçelievler'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada | Video

Bahçelievler'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada | Video

13.03.2025 | 13:49

Bahçelievler’de 3 kişiye düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.3 şüphelinin kaldırımda bekleyenlere peş peşe ateş etiği silahlı saldırıda 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

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Zafer Mahallesi Dizdar Sokakta 6 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde kaldırımda bekleyenlere silahlı saldırı düzenlendi. 16 yaşındaki H.A. ve 2 arkadaşının yaralandığı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Şüpheli 3 kişi kaldırımda bekleyenlerin yanına yaklaşarak yanlarında bulunan silahlarla peş peşe ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Silahlı saldırı sonrası sokakta toplanan kalabalık ne olduğunu anlamaya çalışırken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırı sonrası H.A.' nın yere düşmesi ve saldırganların olay yerinden koşarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde silahlı saldırıya uğrayan H.A.'nın yere düştüğü anlar görülüyor. Bu sırada silahlı saldırıda bulunan şüphelinin koşarak olay yerinden kaçtığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

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