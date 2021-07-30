Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi | Video
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde devam eden orman yangını sahasını havadan helikopter ile inceledi.
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Yangın bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının devam ettiği sahada havadan helikopter ile incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli daha sonra orman sahasına giderek yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Bir süre daha bölgede inceleme yapan Bakan Pakdemirli, daha sonra yangının izleme merkezi olan Ulualan Yangın İzleme ve Kontrol Merkezine hareket etti.