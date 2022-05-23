Bakan Soylu “İstanbul Emniyetimize tebrikler” notuyla açıklamıştı! İşte ele geçirilen o zehirler | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “İstanbul Emniyetimize tebrikler” notuyla kamuoyuna duyurduğu operasyonlarda İstanbul Narkotik Masası Polisleri’nin ele geçirdiği uyuşturucu maddeler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; sosyal medya hesabından "İstanbul Emniyetimize tebrikler" notuyla yaptığı paylaşımla son iki günde sekiz adres ve iki araca yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri kamuoyuna duyurdu. İstanbul Emniyeti Narkotik Masası Polisleri tarafından Büyükçekmece, Esenyurt, Fatih, Kadıköy ve Küçükçekmece İlçeleri'nde düzenlenen operasyonlarda el konulan uyuşturucu maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan 12 kişinin gözaltına alındığı operasyon anları polis kameralarına yansırken, operasyonlarda 248 kilogram Hint Keneviri maddesinin ele geçirildiği ifade edildi.