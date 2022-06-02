Balat’ta sahile demirleyen tekne yandı: İçerde uyuyan karı koca son anda kurtuldu | Video
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Fatih Balat’ta sahile demir atan özel gezi teknesi yandı. Yangına uykuda yakalanan karı-koca iki kişi son anda kendilerini dışarı attı.
Yangına eşiyle birlikte teknede yakalanan Ramazan Sertkara,
"İçeride eşimle uyuyorduk. Bir anda makine çalıştı. Makine çalışınca herhalde biri içeri girdi makineleri çalıştırdı diye düşündüm. Bir baktım içerisi duman, göz gözü görmüyor. Eşimi zor çıkardım dışarı. Kapılar da kilitliydi. Kendimizi dışarıya tahliye ettik. Sonra itfaiye ekipleri geldi" diye konuştu.
Yangın sonrası teknede maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri de tekne sahibi Sertkara'dan olay hakkında bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de teknede çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.