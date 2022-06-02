Video Yaşam Balat’ta sahile demirleyen tekne yandı: İçerde uyuyan karı koca son anda kurtuldu | Video
Balat’ta sahile demirleyen tekne yandı: İçerde uyuyan karı koca son anda kurtuldu | Video

Balat’ta sahile demirleyen tekne yandı: İçerde uyuyan karı koca son anda kurtuldu | Video

02.06.2022 | 08:25

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Fatih Balat’ta sahile demir atan özel gezi teknesi yandı. Yangına uykuda yakalanan karı-koca iki kişi son anda kendilerini dışarı attı.

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Fatih'te sabah saatlerinde Balat sahilde demirli duran 13.5 metrelik teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında eşiyle birlikte teknede uyuyan Ramazan Sertkara eşini de alarak tekneden hemen inerken itfaiye ve polis ekiplerine de haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye eikibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği tekneye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına eşiyle birlikte teknede yakalanan Ramazan Sertkara,
"İçeride eşimle uyuyorduk. Bir anda makine çalıştı. Makine çalışınca herhalde biri içeri girdi makineleri çalıştırdı diye düşündüm. Bir baktım içerisi duman, göz gözü görmüyor. Eşimi zor çıkardım dışarı. Kapılar da kilitliydi. Kendimizi dışarıya tahliye ettik. Sonra itfaiye ekipleri geldi" diye konuştu.
Yangın sonrası teknede maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri de tekne sahibi Sertkara'dan olay hakkında bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de teknede çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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