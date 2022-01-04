Bartın’da iki katlı ev alevlere teslim oldu | Video

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Bartın’a bağlı Güzelcehisar köyünde çıkan yangında alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre yangın sabah 05:00 sıralarında Güzelcehisar köyü Yaylacık mahallesinde Nizamettin Ö'ye ait 2 katlı evde çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyürken alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürülen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.