Bartın'da işçi servisleri çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı | Video
Bartın'da art arda seyir eden iki servis aracı çarpıştı. Kazanın ardından devrilen servis araçlarında, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından yol ulaşıma kapanırken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı
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