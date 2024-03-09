Video Yaşam Bartın'da işçi servisleri çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı | Video
Bartın'da işçi servisleri çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı | Video

Bartın'da işçi servisleri çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı | Video

09.03.2024 | 10:08

Bartın'da art arda seyir eden iki servis aracı çarpıştı. Kazanın ardından devrilen servis araçlarında, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

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Bartın Kurtköy mevkisinde peş peşe Organize Sanayi Bölgesine seyir halinde olan Necmi Gökalp yönetimindeki araç aynı yönde seyir halinde olan Erol Arslan yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araç da savrularak devrildi. Feci kazada servis sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybederken, ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından yol ulaşıma kapanırken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı

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