Başakşehir’de para transfer merkezine soygun! 5 bin dolar çalan şüpheliler kamerada | Video
Başakşehir'de özel güvenlikli site içinde bulunan para transfer merkezi 5 şüpheli tarafından soyuldu. 5 bin dolar çalarak kayıplara karışan şüpheliler polis tarafından aranırken olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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